Venerdì 19 giugno alle 21.30, piazza Saffi ospiterà un concerto con Rocco Hunt in occasione della Notte Rosa. L’evento è previsto per la sera, con l’artista che si esibirà sul palco allestito nella piazza centrale. L’iniziativa coinvolge la comunità locale, che potrà partecipare gratuitamente all’evento musicale. La manifestazione si inserisce nel calendario della Notte Rosa, dedicata a momenti di intrattenimento e musica in diverse località della regione.

Sarà decisamente ‘nu juorno buono’, venerdì 19 giugno, quando, alle 21.30, piazza Saffi accoglierà il rapper Rocco Hunt nel contesto della tappa forlivese della ‘Notte Rosa’: un evento che unisce musica, spettacolo e identità territoriale, inserito nel cartellone della grande manifestazione che ogni anno apre l’estate romagnola sotto la direzione artistica di Claudio Cecchetto. Rocco Hunt, tra i nomi più popolari della scena urban italiana, è un artista capace di fondere rap e melodia pop con una forte componente narrativa. Nato artisticamente nei contesti del rap sociale, ha raggiunto il grande pubblico nel 2014 con la vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano ’Nu juorno buono’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Notte Rosa in piazza Saffi. Il 19 giugno sarà ‘nu juorno buono’. Tutti a ballare con Rocco Hunt

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rocco Hunt accende la Notte Rosa a Forlì: concerto gratuito in piazza SaffiRocco Hunt si esibirà gratuitamente in piazza Saffi a Forlì per l'apertura della Notte Rosa, evento che segna l'inizio della stagione estiva nella...

"Ci vediamo in piazza guagliò": Rocco Hunt lancia lo show gratuito per la Notte RosaRocco Hunt ha annunciato uno spettacolo gratuito in piazza Saffi per la Notte Rosa.

Temi più discussi: La Notte Rosa accende la Romagna nel segno della musica con grandi ospiti in programma; Notte Rosa, svelato il programma dell’edizione 2026: dal 19 al 21 giugno musica in tutta la Riviera, tra gli ospiti più attesi J-Ax, Nomadi, Samurai Jay, Ditonellapiaga; Notte Rosa, Nomadi e Jerry Calà. Tre giorni di festa in Riviera con tanti artisti: dove e quando; Notte Rosa a Rivoli: musica e spettacolo alla vigilia del Giro d’Italia Women.

Il 20 giugno RDS Summer Festival 2026 arriva a Rimini con la Notte Rosa. In Piazzale Fellini: Achille Lauro, Clara, Francesco Renga, Malika Ayane, Sangiovanni, Serena Brancale, The Kolors e tanti altri. 19 giugno RDS Party dedicato alla dance music. ri x.com

Supporto IT di giorno, omelab di notte. Costruito questo con Google, YouTube e r/homelab come miei unici insegnanti. Ecco come si presenta dopo 12 mesi. reddit

La Notte Rosa in piazza Saffi. Il 19 giugno sarà ‘nu juorno buono’. Tutti a ballare con Rocco HuntAnnunciato ufficialmente l’artista che animerà la serata. Claudio Cecchetto, ambassador e coordinatore di Visit Romagna, decanta il cuore cittadino che, a suo dire, offrirà una scenografia incredibil ... ilrestodelcarlino.it

Notte Rosa: la Romagna accende l’estateTutta la Costiera e pronta a colorarsi e a trasformarsi ancora una volta nel piu grande palcoscenico diffuso d’Italia. Dal 19 al 21 giugno ... tgcom24.mediaset.it