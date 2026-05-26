Ci vediamo in piazza guagliò | Rocco Hunt lancia lo show gratuito per la Notte Rosa

Notizia in breve

Rocco Hunt ha annunciato uno spettacolo gratuito in piazza Saffi per la Notte Rosa. L'evento si svolgerà durante la festa estiva, ormai alla sua terza edizione consecutiva. La piazza sarà allestita come un grande palcoscenico all'aperto, in attesa dell'inizio della manifestazione. Il conto alla rovescia per l’estate forlivese sta entrando nel vivo, con l’attesa di un evento musicale e di intrattenimento gratuito.