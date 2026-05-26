Ci vediamo in piazza guagliò | Rocco Hunt lancia lo show gratuito per la Notte Rosa
Rocco Hunt ha annunciato uno spettacolo gratuito in piazza Saffi per la Notte Rosa. L'evento si svolgerà durante la festa estiva, ormai alla sua terza edizione consecutiva. La piazza sarà allestita come un grande palcoscenico all'aperto, in attesa dell'inizio della manifestazione. Il conto alla rovescia per l’estate forlivese sta entrando nel vivo, con l’attesa di un evento musicale e di intrattenimento gratuito.
Piazza Saffi si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. È scattato ufficialmente il conto alla rovescia per l'inizio dell'estate forlivese che, per il terzo anno consecutivo, si accenderà sotto il segno della Notte Rosa. L'appuntamento, interamente gratuito, è fissato per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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