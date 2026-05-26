Rocco Hunt si esibirà gratuitamente in piazza Saffi a Forlì per l'apertura della Notte Rosa, evento che segna l'inizio della stagione estiva nella città. La performance del rapper è prevista per il 26 maggio 2026 e rappresenta il momento centrale della prima serata dell’evento. La manifestazione, che si svolge annualmente, coinvolge diverse location e propone spettacoli e iniziative aperte al pubblico.

Forlì, 26 maggio 2026 - Sarà Rocco Hunt il protagonista della serata che inaugura l’estate forlivese all’interno della Notte Rosa. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 giugno alle ore 21.30 in Piazza Saffi, con ingresso gratuito. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacanotte-rosa-nomadi-e-jerry-27bc8115 L’annuncio ufficiale conferma dunque l’arrivo in città del popolare rapper e cantautore, tra i nomi più noti della scena pop-rap italiana. L’evento segna anche il terzo anno consecutivo della Notte Rosa a Forlì, consolidando la città come una delle tappe di apertura della grande manifestazione estiva romagnola. https:www.ilrestodelcarlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rocco Hunt accende la Notte Rosa a Forlì: concerto gratuito in piazza Saffi

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