I tifosi del Napoli hanno vissuto una serata intensa durante la “Notte dei Leoni” allo stadio Diego Armando Maradona. La manifestazione si è svolta ieri sera e ha coinvolto i sostenitori della squadra, offrendo momenti di entusiasmo e passione. Non sono stati specificati dettagli sugli eventi o le attività svolte durante l’evento. La serata ha visto la partecipazione di numerosi tifosi, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente allo stadio.

La Notte dei Leoni, questo il nome della manifestazione andata in scena ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Sul manto erboso di Fuorigrotta sono scese in campo vecchie e recenti glorie del Napoli, nonchè attori ed ex calciatori di altre squadre. La partita ha avuto un fine nobile. I proventi sono andati alla ricostruzione del teatro del carcere minorile di Nisida e alla Fondazione Pausilipon. Il risultato, di fronte alla solidarietà, viene in secondo piano. Per la precisione le Leggende del Napoli hanno vinto per 8-7 contro le “World Legends”. Da sottolineare la cornice: il pubblico partenopeo è stato generosissimo ed ha gremito l’impianto di Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - La Notte dei Leoni, emozioni forti per i tifosi del Napoli

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SFILANO LE LEGGENDE DEL NAPOLI: La Notte delle Leggende SI AVVICINA | Festa Azzurra

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