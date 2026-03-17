napoli torna la notte dei leoni

A Napoli, a fine maggio, si terrà di nuovo la Notte dei Leoni, un evento benefico che si svolge al Maradona. Durante la serata si riuniranno alcune delle figure più iconiche della storia del calcio azzurro, portando in campo emozioni, ricordi e solidarietà. L’appuntamento è atteso da molti appassionati e rappresenta un momento importante per la città.

"> NAPOLI – Emozione, memoria e solidarietà. Sta per tornare la “Notte dei Leoni”, l’evento benefico che a fine maggio riporterà al Maradona alcune delle leggende più amate della storia azzurra. L’iniziativa unisce calcio e impegno sociale, con l’obiettivo di regalare una seconda possibilità ai giovani del carcere minorile di Nisida. Una serata che va oltre il campo, trasformandosi in un simbolo di speranza e rinascita. Tra gli ospiti più attesi ci sarà anche Ezequiel Lavezzi, pronto a riabbracciare Napoli dopo anni. Insieme a lui, Lorenzo Insigne e altri protagonisti del passato azzurro, per un evento che promette emozioni forti e un Maradona carico di nostalgia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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