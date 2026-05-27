la nazionale spagnola ha scelto loewe per i mondiali

La nazionale spagnola di calcio ha scelto Loewe per i Mondiali. La collaborazione riguarda il look ufficiale dei giocatori prima e dopo le partite. La firma spagnola fornirà capi di abbigliamento eleganti e di alta qualità, senza influire sull’abbigliamento da gara. La scelta è stata annunciata tramite comunicato ufficiale. La collezione sarà indossata dai calciatori durante le cerimonie e gli eventi ufficiali del torneo.

La nazionale spagnola di calcio ha un nuovo formalwear. Non delle divise da campo, nemmeno una collab in edizione limitata con un logo stampato sopra, ma un guardaroba da viaggio vero: abiti sartoriali, casualwear, calzature e pelletteria firmati Loewe, la maison madrilena fondata nel 1846 che da oggi è partner ufficiale delle squadre maschile e femminile per i prossimi quattro anni. Una partnership che copre l'intero ciclo mondiale, dal torneo imminente in Nord America di quest'estate fino ai mondiali che nel 2030 torneranno in casa, distribuiti tra Spagna, Portogallo e Marocco. Dietro il progetto ci sono Jack McCollough e Lazaro Hernandez, i nuovi direttori creativi della maison, che hanno costruito un guardaroba pensato per il tempo fuori dal campo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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La Nazionale spagnola ha scelto Loewe per i MondialiDal 2026 al 2030, la maison madrilena accompagnerà le nazionali maschile e femminile con un guardaroba da viaggio firmato dai nuovi direttori creativi Jack McCollough e Lazaro Hernandez ... gqitalia.it

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