L’attaccante dell’Inter ha deciso di cambiare nazionalità sportiva e giocare con la nazionale della Costa d’Avorio. La decisione è stata presa e ora si attende solo la comunicazione ufficiale da parte delle autorità sportive competenti. Finora, l’atleta ha rappresentato un’altra nazionale nelle competizioni internazionali, ma ora si prepara a vestire la maglia ivoriana. La scelta riguarda esclusivamente l’ambito sportivo e non comporta modifiche al suo status contrattuale.

di Alberto Petrosilli Decisione presa per l’attaccante dell’Inter Bonny: attesa solo l’ufficialità del cambio di federazione. L’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny è pronto a rappresentare la Costa d’Avorio invece della Francia. Una scelta ormai definitiva, con l’ufficialità attesa a breve. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore avrebbe già preso la sua decisione dopo una lunga riflessione sul proprio futuro internazionale, optando per il progetto ivoriano. L’obiettivo sarebbe quello di avere più spazio in nazionale e un ruolo centrale nel nuovo percorso. Le procedure per il cambio di federazione sarebbero ormai in fase avanzata e mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale per rendere tutto definitivo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny cambia nazionale: l’attaccante ha scelto la Costa d’Avorio

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