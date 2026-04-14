Ceccano sopralluogo al Castello dei Conti | lavori verso la ripresa

La Commissione “Lavori pubblici” ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere del Castello dei Conti, che è stato chiuso da circa tre anni per lavori di restauro. Durante la visita, sono stati esaminati lo stato attuale dei lavori e le strutture interessate. La presenza della commissione ha segnato un passo in avanti verso la ripresa delle attività di intervento sull’edificio storico.