Ceccano sopralluogo al Castello dei Conti | lavori verso la ripresa
La Commissione “Lavori pubblici” ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere del Castello dei Conti, che è stato chiuso da circa tre anni per lavori di restauro. Durante la visita, sono stati esaminati lo stato attuale dei lavori e le strutture interessate. La presenza della commissione ha segnato un passo in avanti verso la ripresa delle attività di intervento sull’edificio storico.
La Commissione “Lavori pubblici” ha svolto un sopralluogo nel cantiere del Castello dei Conti, chiuso da quasi tre anni per lavori di restauro.Hanno partecipato anche il sindaco, Andrea Querqui, e gli assessori Giulio Conti e Alessandro Ciotoli, rispettivamente delegati ai lavori pubblici e al.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Sopralluogo alla Torre dei Conti, Gualtieri: "Da settembre i lavori di restauro. Il monumento è salvo"
Alle 11 Italiano riapre i lavori a Casteldebole verso la sfida di Cremona: in attesa dei nazionali. Oggi la ripresa, c’è subito LucumiIl Bologna torna al lavoro: nel mirino la Pasqua a Cremona e soprattutto la sfida casalinga con l’Aston Villa, in programma giovedì 9 al Dall’Ara,...