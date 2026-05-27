COMUNICATO STAMPA La misura dell’UNO Mostra collettiva Movimento Arte Etica - 10 anni 5 giugno – 13 settembre 2026 Fabbrica del Vapore, Spazio Messina (1° piano) - Milano A dieci anni dalla sua fondazione, il Movimento Arte Etica celebra il proprio percorso con La misura dell’UNO, una mostra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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La misura del dubbio

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