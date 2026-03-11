Cellulare in classe cosa succede davvero | uno studio misura uso continuo e calo del controllo cognitivo

Uno studio pubblicato su JAMA Network Open ha analizzato l’uso dello smartphone durante l’orario scolastico in un campione di 79 ragazzi tra 11 e 18 anni. I ricercatori hanno osservato un utilizzo continuo dei cellulari durante tutta la giornata di lezione, evidenziando come il controllo cognitivo possa essere influenzato da questa abitudine. Il rapporto tra studenti e dispositivi si mantiene costante nel tempo di studio.

Uno studio pubblicato su JAMA Network Open analizza l’uso dello smartphone durante l’orario scolastico in un campione di 79 ragazzi tra 11 e 18 anni e descrive un quadro di utilizzo continuo lungo tutta la giornata di lezione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Disturbo cognitivo lieve: uno studio italiano individua i segnali della “resilienza” cerebraleNon tutti i pazienti con disturbo cognitivo lieve (MCI) sono destinati a sviluppare demenza. Disturbo cognitivo lieve: il cervello rilancia. Uno studio dimostra la resilienza cerebraleIl dato emerso non rappresenta una novità assoluta ed è in linea con quanto confermato da un gruppo di ricercatori italiani che ha tuttavia... Tutti gli aggiornamenti su Cellulare in classe cosa succede... Temi più discussi: Dipendenza da smartphone, il prof: Ore e ore davanti allo schermo, ma la vita reale svanisce; Bambini e smartphone: come comportarsi; Intossicati alla scuola media: mistero sulle cause, forse un brutto scherzo; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Marzo 2026. Cellulari in classe, cosa rischiano gli alunniScatta il divieto assoluto per i cellulari in classe, ecco cosa rischiano gli studenti che non rispettano la norma. Da quest’anno scolastico gli studenti rischiano sanzioni più severe se usano il ... ilsussidiario.net Cosa cambia al ritorno in classe? No ai cellulari e condotta decisiva1 Quando inizia la scuola nelle Marche e quando si conclude l’anno scolastico? Nelle Marche le lezioni per l’anno scolastico 2025-‘26 inizieranno lunedì 15 settembre 2025 e termineranno il 6 giugno ... corriereadriatico.it Il mistero della scomparsa di Elena Di lei restano il cellulare e un pellicciotto bianco - facebook.com facebook