Scomparsa di Barbara Corvi Disposto l’esame del Dna anche per l’uomo che la frequentava

Le autorità hanno disposto l’esame del DNA anche per l’uomo che frequentava Barbara Corvi al momento della sua scomparsa, avvenuta il 27 ottobre 2009. La decisione arriva nel quadro delle indagini in corso, che continuano a cercare risposte sulla vicenda. La donna non è stata ancora trovata e le indagini sono aperte su vari fronti. I dettagli sulla relazione tra i due sono stati oggetto di approfondimenti.

È l’uomo che Barbara Corvi frequentava ai tempi della scomparsa, avvenuta il 27 ottobre 2009, la terza persona che sarà sottoposta all’esame del Dna in relazione a eventuali riscontri genetici sulle cartoline (e sui relativi francobolli) spedite da Firenze poco dopo la sparizione e falsamente attribuite alla stessa Barbara: messaggi rassicuranti rivolti ai figli, in realtà depistaggi secondo gli inquirenti. Con l’uomo, non coinvolto nelle indagini e che negli anni scorsi fu intervistato da “Chi l’ha visto?”, saranno sottoposti all’esame del Dna, sempre in relazione a eventuali riscontri genetici sulle cartoline, i due indagati (nuovamente) nell’ultima e terza inchiesta avviata dalla Procura di Terni circa un anno fa sul caso, con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scomparsa di Barbara Corvi. Disposto l’esame del Dna anche per l’uomo che la frequentava Notizie correlate Riaperto il caso di Barbara Corvi. Esame del Dna su tre persone. Indagati ancora ex marito e cognatoTerza inchiesta della Procura di Terni sul caso Barbara Corvi, scomparsa nel nulla nell’ottobre 2009 da Montecampano a 36 anni; nuovamente indagati... Scomparsa di Barbara Corvi, indagini riaperte: nuovi esami sul Dna delle cartoline. Il marito: “Disponibile a qualsiasi accertamento”Barbara Corvi scomparve da Montecampano di Amelia, in provincia di Terni, il 27 ottobre del 2009. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scomparsa 17 anni fa, riaperte le indagini su Barbara Corvi; Barbara Corvi, riaperte le indagini sulla donna scomparsa. Indagati (di nuovo) l’ex marito e l’ex cognato; Disposto incidente probatorio in indagine sulla scomparsa di Barbara Corvi; Terni, la Procura riapre le indagini su Barbara Corvi, sparita 17 anni fa. Il marito di nuovo indagato. Il giallo di Barbara Corvi, dopo 16 anni dalla scomparsa il dna sui francobolli può svelare la veritàL’indagine sulla scomparsa di Barbara Corvi riparte. Per cercare ancora una volta di chiarire cosa sia successo alla donna sparita misteriosamente il 27 ... gazzettadelsud.it Amelia, dopo 17 anni dalla scomparsa di Barbara Corvi la Procura di Terni riapre le indagini. Convocato il marito per test dnaEsami sulle cartoline che furono spedite da Firenze con messaggi della donna ai due figli. Furono ritenute un depistaggio ... corrieredellumbria.it Il nuovo fascicolo sulla scomparsa di Barbara Corvi - facebook.com facebook Riaperta l’inchiesta sulla scomparsa di Barbara Corvi 17 anni fa a Terni: il marito di nuovo indagato per omicidio e occultamento di cadavere, il focus sulle cartoline spedite per “rassicurare” i figli che per i pm sarebbero frutto di un depistaggio x.com