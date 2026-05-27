La Mia Baaria a villa Butera la presentazione del libro di Salvo Martorana
Domenica 14 giugno 2026, alle ore 17, la sala Martorana-Fumagalli di villa Butera ospiterà la presentazione del volume "La Mia Baaria", opera dello scrittore bagherese Salvo Martorana.Il libro propone un excursus lungo un secolo di storia locale, raccogliendo aneddoti, ritratti di personaggi e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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