A San Salvo la presentazione del libro Il Genio di Giovanni Falcone del magistrato Catello Maresca

Mercoledì 22 aprile alle 10 si svolgerà nell’Aula Magna dell’Ipsia di San Salvo la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone”, scritto dal magistrato Catello Maresca. L’evento prevede l’intervento di relatori e sarà aperto al pubblico. La presentazione si inserisce nel calendario di incontri dedicati alla legalità e alla memoria delle figure importanti nel settore giudiziario.

Mercoledì 22 aprile, alle ore 10, nell’Aula Magna dell’Ipsia di San Salvo, si terrà la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone”, scritto dal magistrato Catello Maresca. L’iniziativa, messa a punto dall’associazione Eliland con il patrocinio della Città di San Salvo, ribadisce la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it “Il genio di Giovanni Falcone”, Catello Maresca incontra gli studenti al Pineta GrandeUn confronto diretto con gli studenti per raccontare il valore del dovere, della legalità e dell’eredità morale di Giovanni Falcone. Leggi anche: Apre la Casa della Cultura: sarà presente il magistrato Catello Maresca Temi più discussi: Due ordigni bellici ritrovati sulla spiaggia di San Salvo, scatta il divieto di accesso; San Salvo Marina, complesso Shangrilà inondato. Smottamenti a Monteodorisio; Riaperto il ponte sulla strada provinciale 55 tra Montenero e San Salvo; Pioggia senza tregua, disagi a San Salvo Marina. Riaperto il ponte sulla strada provinciale 55 tra Montenero e San SalvoL'ondata di maltempo sembra essere finalmente alle spalle. Ma le difficoltà restano, su tanti fronti, a partire da quello della viabilità. In questo senso è una notizia decisamente importante la riape ... rainews.it San Salvo, finisce fuori strada con l’auto: Agron Radici, operaio, muore a 42 anniSAN SALVO Si terrà oggi pomeriggio alle ore 15, al cimitero di Monteodorisio, l’ultimo saluto a Agron Radici, morto ieri mattina a seguito dell’incidente stradale avvenuto nella serata di sabato sul ... ilmessaggero.it Treni, ripresa la circolazione sulla linea adriatica nel tratto tra le stazioni di Termoli e Vasto San Salvo. Il primo treno a circolare è stato il Regionale Termoli - Pescara partito alle 6.00. Aldo Isi (Amministratore delegato e direttore generale di Reti Ferroviarie I - facebook.com facebook