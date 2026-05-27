Il governo prevede di presentare una legge delega sul nucleare durante l’estate. Il premier ha annunciato anche un piano per ridurre la burocrazia, rivolto agli industriali, e ha parlato di creare un “cantiere comune” per semplificare le norme. Durante un evento pubblico, ha ricevuto applausi per queste dichiarazioni.

Un discorso scandito da applausi, una sintonia di vedute e di strategia. L’assemblea di Confindustria è servita a sancire il rinnovato asse tra il premier Giorgia Meloni e gli industriali sulle priorità dell’agenda economica del governo, quali competitività, energia e difesa, sfide del prossimo futuro e visione dell’Unione europea. Davanti al gotha dell’industria, al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier ha dato in pasto al mondo produttivo le risposte che questo si aspettava. Una relazione, la sua, in cui rivendica gli obiettivi raggiunti ma che ha quasi la postura di un programma per la prossima legislatura. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Meloni rilancia il nucleare. «In estate la legge delega. E ho un piano anti burocrati»

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Giorgia Meloni rilancia il nucleare: Sarà una svolta per lItalia

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