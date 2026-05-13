Il governo ha annunciato che entro l’estate presenterà una legge delega sul nucleare. La premier ha sottolineato che, dall’inizio del suo mandato, si è occupato di questioni energetiche, includendo misure sul rilascio di gas e interventi sul nucleare. La comunicazione è arrivata in un contesto di discussioni sulla strategia energetica del paese. La decisione è stata commentata senza indicare specifici dettagli o tempi per l’attuazione.

«Si può essere d’accordo oppure no, ma sulla questione energetica il governo ha lavorato dall’inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Ed entro l’estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia»: inizia così la risposta della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al primo quesito del premier time in Senato. A porre la domanda è stato il leader di Azione, Carlo Calenda che ha chiesto conto al capo del governo sul tema dell’energia. Questione energetica al centro dell’azione di governo. Meloni ha ricordato anche «il decreto bollette, che reperiva parte delle risorse che erano necessarie per calmierare i prezzi delle bollette, tassando le imprese produttrici, cioè qualcosa che era abbastanza inedito.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nucleare, l’annuncio di Meloni: “Entro l’estate la legge delega”

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