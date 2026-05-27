La Mata Leão si è qualificata per le semifinali nel campionato ASI dopo aver battuto anche in casa la squadra di Angel Marcianise. La prossima sfida vedrà i team affrontarsi nuovamente, con un pronostico incerto. La squadra si prepara alla fase successiva del torneo, mantenendo alta la qualificazione ottenuta. La partita contro i Buffalo di Caserta sarà una delle ultime tappe di questa competizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Mata Leão raggiunge le semifinali anche nel campionato ASI ed anche quest’anno affronterà i Buffalo di Caserta in quella che si preannuncia una sfida equilibratissima. La gara con Angel Marcianise invece viene gestita facilmente dai sanniti che si preoccupano soprattutto di gestire i 18 punti di vantaggio accumulati nella gara d’andata. Gli ospiti ci provano, soprattutto a inizio gara, portandosi a ridosso degli avversari in più occasioni ma la differenza tra le due squadre è troppo ampia ed ogni volta che i giallorossi accelerano mettono un solco tra loro e i casertani. Alla fine la differenza punti è minima ma i padroni di casa ci tenevano a mantenere l’imbattibilità stagionale tra le mura di casa e ci sono riusciti anche stavolta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Mata Leão è in semifinale, Angel Marcianise battuta anche in casa

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