Mata Leão blitz a Marcianise in gara 1 dei quarti di finale

Nella prima gara dei quarti di finale, una squadra nota come Mata Leão ha eseguito un blitz a Marcianise. La partita si è conclusa con un risultato che ha messo in evidenza l’efficacia della formazione sul campo. La squadra ha messo a segno diversi punti, dimostrando una forte volontà di imporre il ritmo fin dai primi minuti. La gara si è svolta in un’atmosfera intensa, con i giocatori che hanno dato tutto durante i novanta minuti.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Mata Leão, almeno per ora, non sembra voler lasciare nemmeno le briciole agli avversari. Nonostante la fresca batosta rifilata in finale ai Boars di Avellino i sanniti non sembrano affatto appagati e, seppur con ampio turnover rispetto alla gara precedente, rifilano quasi 20 punti a domicilio ad Angel Marcianise in gara 1 dei quarti di finale del campionato ASI. Tutto adesso si deciderà martedì 26 al Rampone dove però si partirà col cospicuo vantaggio accumulato ieri sera in terra casertana. In caso di passaggio del turno si affronterebbero di nuovo come l’anno scorso i Buffalo in semifinale che hanno già passato il turno godendo quindi di almeno 10 giorni in più di riposo, senza contare ovviamente anche tutte le gare UISP già disputate dai beneventani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mata Leão, blitz a Marcianise in gara 1 dei quarti di finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vittoria a Marcianise: Mata Leão di nuovo prima in ASITempo di lettura: < 1 minutoLa Mata Leão riagguanta la prima posizione in ASI dove raggiunge i Buffalo, ma è in vantaggio negli scontri diretti. Mata Leão ancora campione: gara 2 senza storia, la UISP è di nuovo dei SannitiTempo di lettura: 2 minutiBisognava vincere per chiudere i conti, per non andare a soffrire ad Avellino in gara 3, per “togliersi gli schiaffi da...