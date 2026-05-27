La massima virtù? Pensare insieme Ricordando Gennaro Sasso

Se ne è andato, a 97 anni, Gennaro Sasso. E si dura fatica a crederlo. Perché per chiunque si sia confrontato con la cultura filosofica italiana, la sua voce, nel mondo, ha fatto da guida. Allievo di Carlo Antoni e Federico Chabod, Sasso ha insegnato prima all’Università di Urbino e poi alla Sapienza di Roma, dove nel 2005 è stato nominato professore emerito di Filosofia Teoretica. Socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, Direttore, dal 1986 al 2010, dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici, presidente della Fondazione Giovanni Gentile, è stato autore di importanti e innovativi scritti su Machiavelli ( Niccolò Machiavelli. Storia del suo pensiero politico, 1958; ripubblicata con approfondimenti e ampliamenti nel 1980 e nel 1993), Lucrezio (Il progresso e la morte. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Addio a Gennaro Sasso, continuatore della grande tradizione idealistica di Croce e GentileGennaro Sasso, noto filosofo e storico del pensiero italiano, è morto a Roma all’età di 97 anni.