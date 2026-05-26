È morto Gennaro Sasso

Un noto filosofo e storico del pensiero italiano è deceduto a Roma. Era considerato uno dei principali esponenti del secondo Novecento e aveva dedicato gran parte della sua carriera allo studio della tradizione idealistica, seguendo le orme di Croce e Gentile. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore.

È morto a Roma Gennaro Sasso, tra i maggiori filosofi e storici del pensiero italiani del secondo Novecento, continuatore della grande tradizione idealistica di Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Aveva 97 anni. Studioso di eccezionale rigore e una delle ultime grandi figure della tradizione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Addio a Gennaro Sasso, continuatore della grande tradizione idealistica di Croce e GentileGennaro Sasso, noto filosofo e storico del pensiero italiano, è morto a Roma all’età di 97 anni.

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