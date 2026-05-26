Addio a Gennaro Sasso continuatore della grande tradizione idealistica di Croce e Gentile

Da ildenaro.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gennaro Sasso, noto filosofo e storico del pensiero italiano, è morto a Roma all’età di 97 anni. Considerato uno dei principali rappresentanti della tradizione idealistica di Croce e Gentile, ha dedicato la sua vita allo studio e alla diffusione di questa filosofia. La sua scomparsa segna la perdita di una figura di rilievo nel panorama culturale italiano del secondo Novecento.

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Gennaro Sasso, tra i maggiori filosofi e storici del pensiero italiani del secondo Novecento, continuatore della grande tradizione idealistica di Benedetto Croce e Giovanni Gentile, è morto a Roma all’età di 97 anni. Studioso di eccezionale rigore e una delle ultime grandi figure della tradizione storico-filosofica italiana nata dall’incontro tra filologia, pensiero e coscienza civile, il nome di Saso è legato soprattutto agli studi su Niccolò Machiavelli, su Croce, su Dante Alighieri e sull’idealismo italiano, ma la sua opera ha attraversato, con impressionante ampiezza, l’intera storia della filosofia occidentale, da Platone a Gentile, da Lucrezio a Thomas Mann. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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