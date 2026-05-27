Il nuovo sindaco di Mantova ha iniziato il suo mandato dopo aver ricevuto una telefonata di congratulazioni da parte di un rappresentante di un partito politico. Con il 70% dei consensi, ha subito avviato le prime attività amministrative. La sua proposta si concentra sull’attrattività della città e sui consumi, con un'attenzione particolare ai giovani. La festa di insediamento si è conclusa, e ora l’amministrazione si prepara a sviluppare le iniziative programmate.

Mantova – La festa è già finita. Andrea Murari, neosindaco di Mantova con un consenso-ovazione del 70%, a caldo ha ricevuto una telefonata di congratulazioni da Elly Schlein e da oggi è al lavoro. Ha 42 anni, una laurea in filosofia, moglie (Enrica) e due figli, Carlo di 5 anni e Bianca di 2. Pur giovanissimo per gli standard della politica ha già accumulato 11 anni d’esperienza nelle due giunte del sindaco Mattia Palazzi, che lo ha preceduto. Partiamo dalle ombre, il crollo dell’affluenza, inconsueto per Mantova: cosa ne pensa? “Credo che possa dipendere da molte cose ma certo ci spinge ad avvicinare sempre di più i cittadini, a tentare di coinvolgerli nella politica, per renderla più inclusiva”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Mantova di Andrea Murari: “Attrattività e consumi, ripartiamo dai giovani”

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