Elezioni Mantova 2026 i risultati definitivi | Andrea Murari csx è il nuovo sindaco
Andrea Murari del centrosinistra è stato eletto sindaco di Mantova al primo turno, con un distacco significativo rispetto al candidato del centrodestra. I risultati definitivi delle elezioni comunali 2026 confermano la sua vittoria, chiudendo le operazioni di voto e scrutinio. La differenza di voti tra i due candidati ha determinato l’esito senza bisogno di un secondo turno.
Elezioni comunali 2026 a Mantova: Andrea Murari (centrosinistra) eletto sindaco al primo turno. Distacco significativo rispetto al candidato del centrodestra Raffaele Zancuoghi. Affluenza al 52,2%. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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