Mantova il Pd lancia Murari | 32 candidati tra esperienza e giovani

Il Partito Democratico di Mantova ha annunciato la lista di 32 candidati in vista delle elezioni del 24 maggio. Tra loro, figura Andrea Murari, che intende concentrarsi sui temi della demografia e dell’economia per proseguire il lavoro dell’attuale amministrazione. La lista comprende sia figure con esperienza politica sia giovani candidati, con lo scopo di rappresentare diverse fasce della comunità locale.

? Cosa sapere Il Pd presenta a Mantova la lista di 32 candidati per le elezioni del 24 maggio.. Andrea Murari punta su demografia ed economia per dare continuità all'amministrazione Palazzi.. I 32 candidati della lista del Partito Democratico si sono riuniti oggi pomeriggio presso l’Arena del Parco Te per presentare ufficialmente il programma in vista delle elezioni comunali di Mantova, fissate per i giorni 24 e 25 maggio. La scelta del luogo non è casuale: il parco rappresenta infatti un simbolo tangibile dei lavori portati avanti dalla precedente amministrazione, offrendo uno scenario che riflette le trasformazioni urbane degli ultimi dieci anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova, il Pd lancia Murari: 32 candidati tra esperienza e giovani Notizie correlate Mantova, la sfida di Murari: 32 candidati per un futuro greenL’Alleanza Verdi e Sinistra Italiana ha svelato questo lunedì 13 aprile 2026 la rosa dei candidati che sosterrà la candidatura di Andrea Murari per... Elezioni comunali, il PD lancia la squadra per Cascina: giovani, esperienza e 10 priorità per il futuroUn terzo dei candidati, oltre al capolista, ha meno di 40 anni; un equilibrio tra esperienza - con 3 assessori e 5 consiglieri uscenti - e...