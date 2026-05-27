La mamma ha un raro tumore a 21 anni Lisa le dona il midollo | Il suo gesto d’amore le ha salvato la vita

A 21 anni, una giovane donna ha donato il midollo per salvare la madre, affetta da un raro tumore. Il gesto è stato decisivo per la guarigione della donna, che ora è completamente guarita. La famiglia ha raccontato che la figlia non ha esitato nel decidere di donare, anche se all’epoca aveva solo 21 anni. La storia è stata condivisa da un familiare, che ha descritto la decisione come un atto di grande generosità.

A Fanpage.it Fabrizio racconta la storia della sua famiglia. La moglie, affetta da un raro tumore, ha raggiunto la completa guarigione grazie al midollo donatole dalla figlia anni fa: "All'epoca aveva solo 21 anni, ma non ha avuto alcuna esitazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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After divorce, her ex texts the chat asking to remarry—she replies Are you crazy and blocks him!

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