Una fotografia scattata prima di andare a dormire ha portato alla scoperta di un tumore nella figlia di una madre. La donna, osservando attentamente l’immagine, ha notato un particolare che ha deciso di far controllare. Il risultato di quell’esame ha confermato la presenza di una massa sospetta. La diagnosi tempestiva ha permesso di intervenire prontamente e di avviare il percorso terapeutico.

Una semplice fotografia scattata prima di andare a dormire si è trasformata in un segnale decisivo per salvare la vita di una bambina. Un dettaglio apparentemente insignificante, notato dalla madre mentre riguardava l’immagine sul cellulare, ha infatti permesso di individuare un raro tumore all’occhio in fase iniziale. Una scoperta avvenuta quasi per caso, ma che ha dato il via a una corsa contro il tempo culminata con la guarigione della piccola. La vicenda arriva dal Regno Unito e ha attirato l’attenzione di molti genitori proprio per il modo in cui è emersa la malattia. In tanti, infatti, ignorano che alcuni segnali visibili nelle fotografie possano nascondere problemi molto seri.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scopre il tumore della figlia grazie a una foto: “Controllate sempre questo dettaglio”. Le ha salvato la vita!

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