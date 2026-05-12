Una madre ha scritto una lettera toccante rivolta al figlio, scomparso a causa di un raro tumore cerebrale. Nel testo, esprime dubbi sulla propria capacità di essere madre e si chiede se avrebbe potuto fare di più, riflettendo sul dolore per la perdita improvvisa. La missiva è stata resa nota e suscita grande emozione tra chi ha letto le sue parole.

Brescia – «Non so, Luca, se sono stata una madre perfetta, in una vita non così ingiusta avresti avuto il tempo di dirmelo o dirmi l’esatto contrario». Parole scritte di getto, nel giorno della Festa della mamma, da Lisa Sarlo che, dopo 7 anni, si è trovata a celebrarla senza l’abbraccio del suo Luca, portato via il 17 dicembre da un glioma diffuso intrinseco del ponte, tumore cerebrale infantile estremamente aggressivo e raro. «Una sentenza di morte che nessun bambino e nessun genitore dovrebbe mai ricevere», racconta Sarlo. Non ci sono cure: la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è dell’1%. L’impegno per la ricerca. «Vorremmo accendere il faro su questa malattia, nel nostro piccolo abbiamo iniziato a sostenere la ricerca, attraverso la Fondazione Heal, collegata all’Ospedale Bambin Gesù».🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La struggente lettera di mamma Lisa, che ha perso il suo Luca per un raro tumore celebrale: “Sarei stata felice di avere te”

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