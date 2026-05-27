Non hanno( per fortuna) fatto fuori l’Uomo Ragno, ma sicuramente la magia dei 883 trasuda da tutte le pagine del nuovo numero del magazine a tema Disney più amato d’Italia. Che cosa succede quando l’autore di hit che non smettono mai di essere cantate incontra personaggi che non smettono mai di essere letti? Su Topolino 3680 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 3 giugno – Max Pezzali prende la guida del magazine a fumetti più amato come “ Direttore per un numero ”. Un incontro inedito tra musica e fumetto, dove l’immaginario degli anni ’90, i tormentoni senza tempo e la cultura pop si intrecciano con le avventure del settimanale edito da Panini Comics. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La magia delle canzoni dei 883 rivivono nel prossimo numero di Topolino

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