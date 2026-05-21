Paperino sbarca a Venezia nel prossimo numero di Topolino
Nel prossimo numero di Topolino, Paperino sarà protagonista di una nuova avventura ambientata a Venezia. La rivista dedica nuovamente una storia alla città, con una trama che si svolge tra canali e calle. L’articolo annuncia il ritorno di questa ambientazione, senza fornire dettagli sulla storia o sui personaggi coinvolti. La pubblicazione è prevista nelle edicole nelle prossime settimane, offrendo ai lettori la possibilità di immergersi in un episodio ambientato nella celebre città lagunare.
Topolino torna a omaggiare la città di Venezia, e lo fa ancora una volta con un'avventura che vede come protagonista Paperino. Nel numero 3679 del settimanale edito da Panini Comics, disponibile in edicola da mercoledì 27 maggio, il papero più famoso del mondo sbarca a Venezia nella storia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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