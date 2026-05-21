Paperino sbarca a Venezia nel prossimo numero di Topolino

Nel prossimo numero di Topolino, Paperino sarà protagonista di una nuova avventura ambientata a Venezia. La rivista dedica nuovamente una storia alla città, con una trama che si svolge tra canali e calle. L’articolo annuncia il ritorno di questa ambientazione, senza fornire dettagli sulla storia o sui personaggi coinvolti. La pubblicazione è prevista nelle edicole nelle prossime settimane, offrendo ai lettori la possibilità di immergersi in un episodio ambientato nella celebre città lagunare.

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