Il Canada respinge l'ingresso della Federcalcio dell'Iran al congresso FIFA | Non c'è posto per loro

Il governo canadese ha impedito al presidente della Federcalcio iraniana e ad altri due dirigenti di accedere al paese per partecipare al congresso della FIFA. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori spiegazioni, e ha di fatto escluso gli esponenti iraniani dall’evento internazionale. La scelta ha suscitato reazioni da parte delle autorità sportive e ha limitato la presenza dei rappresentanti iraniani all’interno dell’assemblea.

Il Canada non ha permesso al presidente della Federcalcio dell'Iran e ad altri due dirigenti di entrare nel Paese per prendere parte al Congresso della FIFA. Il ministro dell'Immigrazione: "Non ammettiamo funzionari delle Guardie Rivoluzionarie. Non hanno posto nel nostro Paese".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “L’Iran combatte per sopravvivere, potrebbe ricorrere al terrorismo internazionale”: l’analisi dell’espertoEmmanuele Panero, analista militare: "Il rischio più concreto, ed è quello per cui l'intelligence internazionale è in massima allerta, è che l'Iran... La FIFA respinge la richiesta dell’Iran per i Mondiali: lo scenario per il ripescaggio dell’ItaliaLa presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha rivelato che la richiesta iraniana di non giocare le sue partite dei Mondiali negli Stati Uniti è... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Canada rifiuta la richiesta di Infantino: voleva la stessa scorta solitamente riservata al Papa; Illusione Mondiale: l'Italia rifiuta l'ipotesi del ripescaggio al posto dell'Iran; Seer respinge l'offerta di acquisizione rivista di Radoff e Torok; Intertek respinge l’offerta di acquisizione da £54 di EQT. Il Canada respinge l’ingresso della Federcalcio dell’Iran al congresso FIFA: Non c’è posto per loroIl Canada non ha permesso al presidente della Federcalcio dell'Iran e ad altri due dirigenti di entrare nel Paese per prendere parte al Congresso della ... fanpage.it Il Canada rifiuta la richiesta di Infantino: voleva la stessa scorta solitamente riservata al PapaIl presidente della FIFA, Gianni Infantino, in vista del 76° Congresso FIFA a Vancouver, aveva richiesto un servizio di sicurezza di livello quattro riservato ... fanpage.it