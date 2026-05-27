La scuola di musica e danza Teodulo Mabellini prosegue con la sua programmazione, che durerà circa trenta giorni. Durante questo periodo, saranno organizzati eventi e attività dedicate alla musica e alla danza, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere a esibizioni e momenti di formazione. La manifestazione si svolge all’interno della struttura e coinvolge studenti e professionisti del settore. La durata totale delle iniziative si avvicina a un mese, con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale e coreutica.

Trenta giorni – o comunque poco meno è quel che resta – per vedere cosa accade dentro la Scuola di musica e danza Teodulo Mabellini, per lasciarsi sedurre in particolare dall’incanto della musica. È già in corso il tradizionale appuntamento alla Villa di Scornio, occasione per ascoltare la musica degli allievi e per avere accesso alle classi di studio come uditore o per usufruire di lezioni di prova gratuite. Una lunga festa che celebra la musica e introduce all’offerta formativa del prossimo anno accademico. Una maratona aperta a tutte e tutti, incluse le classi delle scuole elementari e medie, che prenotando (una mail a: m.caselli@teatridipistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lunga festa per conoscere musica e danza

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