Musica e danza in Kosovo | l’arte sfida i confini per la pace

Una delegazione di accademici e specialisti italiani si è recata a Mitrovica, in Kosovo, per discutere i dettagli di un progetto artistico dedicato a musica e danza. L’obiettivo è promuovere l’arte come strumento di dialogo tra le comunità locali, con un evento finale previsto per il 30 maggio. La visita ha coinvolto incontri con rappresentanti locali per definire le modalità di realizzazione e organizzazione dell’iniziativa.

Una delegazione di accademici e specialisti italiani si è recata a Mitrovica per definire i dettagli tecnici e logistici di un ambizioso progetto artistico che culminerà il 30 maggio prossimo. L’obiettivo è il debutto di una produzione musicale presso il Teatro di Zve?an, in Kosovo, nell’ambito dell’iniziativa Crossings-Art Without Limits, coordinata dal programma Performing attraverso la sinergia tra l’Accademia di Belle Arti di Napoli e l’Università di Belle Arti di Mitrovica. Il sopralluogo sul campo ha la partecipazione di Vincenzo Gagliardi, responsabile scientifico del progetto e docente napoletano, insieme al docente di regia Nemanja Savkovi?, alla specialista in danza e coreografia Vera Obradovi? e al tecnico Dragan Mitrovi?, incaricato della gestione della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica e danza in Kosovo: l’arte sfida i confini per la pace Gubbio celebra la danza con il “Renato Fiumicelli“. L’arte oltre i confini, attesa per Eleonora AbbagnatoLa danza torna a parlare con un linguaggio che non ha bisogno di traduzioni: quello dei corpi, della musica, dell’impegno e dei sogni. Verona: la fotografia che sfida i confini dell’arteVerona si prepara a esplorare i confini dell'arte fotografica Martedì 27 febbraio 2026, alle 21, la Sala Civica San Giacomo di Verona ospiterà un...