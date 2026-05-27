La Lombardia ha approvato una legge che disciplina l’insediamento di nuovi data center. La decisione è stata presa dal Consiglio regionale, rendendo la regione la prima a introdurre norme chiare in materia. La legge mira a regolamentare l’installazione di queste strutture, creando un quadro normativo definito. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune voci che criticano la mancanza di coraggio nel fare scelte più decise.

Il Consiglio regionale ha approvato la legge che disciplina l’insediamento di nuovi Data center in Lombardia. Un’approvazione avvenuta con i soli voti della maggioranza di centrodestra e che fa della Lombardia la prima Regione ad essersi dotata di una legge ad hoc in un contesto in cui anche a livello nazionale, per ora, non si è andati oltre la definizione di linee guida. Al di là del giudizio di merito, il ritardo col quale si è mossa la politica nel regolamentare il fenomeno è raccontato dai numeri riportati nella nota dello stesso Consiglio regionale: "In Lombardia sono già funzionanti 67 data center". La legge varata ieri, allora. E le modifiche apportate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Lombardia è la prima a decidere. Data center, sì alla legge che divide: "Ora norme certe". "Poco coraggio"

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