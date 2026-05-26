Data center la Lombardia accelera e si fa le sue regole Ma Italia e Ue non hanno ancora una legge per il settore

La Lombardia ha approvato una legge dedicata ai data center, diventando la prima regione italiana a farlo. La normativa stabilisce regole specifiche per lo sviluppo di queste strutture, senza ancora esistenti leggi nazionali o europee dedicate al settore. La regione ha deciso di intervenire direttamente per regolamentare le nuove installazioni e le modalità di crescita. La legge entrerà in vigore a breve e riguarda principalmente i criteri di autorizzazione e localizzazione degli impianti.

La Lombardia ha approvato una sua legge per regolare lo sviluppo dei data center e non è un caso che si tratti della prima regione italiana a farlo. I dati parlano di 67 strutture già attive sul territorio (a fine 2024), su 168 totali in Italia. Complessivamente, in Lombardia si concentra il 63% delle richieste di nuovi data center nel Paese. Fino a qualche anno fa, il tema era rimasto confinato soprattutto agli addetti ai lavori, ma ormai la questione è finita sotto gli occhi di tutti. Se non altro perché queste strutture – grossi edifici pieni di server attivi 24 ore su 24 – richiedono enormi quantità di elettricità e sistemi di raffreddamento continui. 🔗 Leggi su Open.online

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Quanti di voi vivono vicino a un data center? reddit