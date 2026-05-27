La lite fra vicini di casa e il tentato omicidio il bersaglio indagato per concorso in rissa

Un uomo di 27 anni è indagato per concorso in rissa in relazione a una lite tra vicini di casa avvenuta il 17 agosto, durante la quale è stato esploso un colpo di pistola. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato, segnando la fase che precede la richiesta di rinvio a giudizio. La vicenda riguarda un tentato omicidio e un conflitto tra vicini.

Concorso in rissa. E' per quest'ipotesi di reato che è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio, al riberese ventisettenne che doveva essere il bersaglio del colpo di un colpo di pistola esploso il 17 agosto. Quel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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