Torre Annunziata irrompe in casa dei vicini e accoltella madre e figlio | arrestato 40enne per tentato omicidio

Da teleclubitalia.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in un condominio di Corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata. Secondo quanto riferito, è entrato in casa dei vicini e ha accoltellato una madre e un figlio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato dell’uomo, che ora si trova in custodia. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Aggressione in un condominio di Corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è stato inoltre denunciato per violazione di domicilio. L’intervento degli agenti dei Commissariati di Torre Annunziata e Pompei è scattato dopo una segnalazione alla Sala Operativa per una violenta lite condominiale con persone ferite. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una donna e suo figlio con evidenti ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati aggrediti dal vicino di casa al culmine di una lite. L’uomo, armato di due coltelli, si sarebbe introdotto nell’abitazione delle vittime sfondando la porta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

torre annunziata irrompe in casa dei vicini e accoltella madre e figlio arrestato 40enne per tentato omicidio
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