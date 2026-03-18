A Milano, un giovane italiano è stato arrestato per tentato omicidio e rapina dopo una lite tra giovani in casa, che si è conclusa con l’uso di coltelli. La discussione, originata da una disputa legata a droga, è degenerata in un episodio violento, portando all’arresto del minorenne coinvolto. La polizia ha intervenuto sul luogo dei fatti.

Eseguito un arresto per tentato omicidio, rapina aggravata e altri reati a Milano. Un giovane italiano, appena maggiorenne e già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per una violenta aggressione avvenuta l’11 febbraio scorso. L’episodio sarebbe scaturito da una lite legata alla compravendita di sostanze stupefacenti. Le indagini e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo che i sanitari del 118 hanno segnalato la presenza di due giovani italiani maggiorenni feriti in zona sud est di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite in casa tra giovani a Milano finisce a coltellate, minorenne arrestato per tentato omicidio

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