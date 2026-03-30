Nella serata di sabato a Santa Maria Capua Vetere, una lite tra condomini si è trasformata in un episodio di violenza, con tre persone rimaste ferite. Le indagini indicano che la discussione si è protratta anche all’esterno del pronto soccorso, coinvolgendo ulteriori persone. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando le circostanze dell’accaduto.

L'episodio in due atti tra Santa Maria Capua Vetere e Marcianise. Un avvocato tra le vittime: "Colpito con un grosso specchio alla testa" Momenti di forte tensione nella serata di sabato a Santa Maria Capua Vetere, dove una lite condominiale è degenerata in violenza causando, secondo le prime ricostruzioni, tre persone ferite. A rilanciare la notizia, corredata da testimonianze e materiali raccolti da Pino Grazioli, è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui propri canali social il racconto-denuncia delle presunte vittime. Secondo quanto riferito da uno dei coinvolti, un uomo che si è qualificato come avvocato, tutto sarebbe iniziato con una telefonata della figlia: “Mi ha chiamato dicendomi che stavano picchiando mio genero. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Lite condominiale degenera in violenza: tre persone ferite. Botte anche fuori al pronto soccorso

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