Comunità Marine la proposta di legge per il riconoscimento dello status speciale approda alla Camera

Giovedì 16 aprile a Roma si è svolto un passaggio importante alla Camera riguardo alla proposta di legge che mira a riconoscere uno status speciale alle comunità marine. La discussione riguarda le modifiche legislative che potrebbero influenzare l’amministrazione delle aree costiere. La proposta ha ottenuto l’approvazione in commissione e ora passa all’esame dell’aula parlamentare.

Si è compiuto giovedì a Roma (16 aprile) un passo decisivo per il futuro amministrativo delle località della costa. Presso la Camera dei deputati è stata presentata la proposta di legge, a prima firma dell’onorevole Giorgia Andreuzza, per l’istituzione delle Comunità marine (e lacuali). Si tratta.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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