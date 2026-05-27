La Lega Serie A ha annunciato il calendario della prossima stagione, ma ancora non è stata fissata la data della Supercoppa Italiana. La sfida tra le squadre qualificate potrebbe disputarsi in Italia o all’estero, ma nessuna decisione definitiva è stata comunicata. La programmazione ufficiale della Supercoppa resta quindi incerta, mentre il calendario di campionato e coppe è stato reso noto.

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario calcistico per la prossima stagione agonistica, lasciando tuttavia in sospeso la programmazione ufficiale della Supercoppa Italiana. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attesissimo confronto in gara secca tra l’ Inter e la Lazio rappresenta l’unico tassello del palinsesto nazionale a non aver ancora ricevuto una collocazione definitiva, dal momento che i vertici di via Rosellini non hanno stabilito né la data precisa dell’evento né l’impianto sportivo destinato a ospitarlo. Allo stato attuale l’orientamento della federazione prevede due differenti finestre temporali per lo svolgimento della partita, all’interno di un ventaglio di opzioni ancora del tutto aperto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - La Lega Serie A vara il nuovo calendario ma la Supercoppa resta un rebus: le ipotesi per Inter-Lazio tra l’Italia e l’estero

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