La Roma vola al terzo posto | Champions sicura ma il rebus Supercoppa resta aperto

La Roma ha ottenuto una vittoria che le consente di mantenere il terzo posto in classifica, con 73 punti, assicurandosi la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra ha segnato due gol, uno di Malen e uno di El Shaarawy, che hanno portato i tre punti. La lotta per la Supercoppa rimane ancora aperta, senza modifiche alla classifica attuale. La serata si è conclusa con i tifosi in festa per la posizione consolidata in campionato.

La serata di ieri sera si è trasformata in una gioia per i tifosi giallorossi. Con il goal di Malen e poi di El Shaarawy la Roma guadagna tre punti e blinda il suo posto in Champions League conquistando un clamoroso terzo posto solitario a quota 73 punti. Il sorpasso è arrivato con la sconfitta inaspettata in casa Milan da parte del Cagliari per 1-2. Arrivati a questo punto hanno iniziato a circolare molte domande legate alla prossima stagione calcistica. Il terzo posto garantisce anche la qualificazione in Supercoppa per la Roma? La risposta non è così immediata e dipende interamente dalle decisioni che la Lega prenderà a brevissimo sui format dei propri trofei. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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