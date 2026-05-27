Il premio Nobel ha spiegato che la sua analisi non riguarda un nuovo colonialismo, ma le dinamiche di potere che influenzano le relazioni internazionali. Ha inoltre dichiarato di non essere un monetarista, poiché non condivide l’idea che l’economia si basi esclusivamente su politiche monetarie. La sua lectio si è concentrata sulla critica alle teorie economiche che ignorano le influenze di potere e rapporti di forza tra paesi.

"Perché non sono un monetarista? Perchè non credo, come fa la teoria monetarista, che l’economia possa essere sganciata dalla società", così il professor James Alan Robinson spiega il titolo della sua lectio, ’Why I’m not a Monetarist’, tenuta in occasione della nona Hahn lecture del Dipartimento di Economia politica e statistica di Unisi. L’ateneo è tornato ad ospitare un premio Nobel, attribuito per l’Economia a Robinson nel 2024: al centro degli studi e dei libri dell’economista britannico – oggi docente all’Università di Chicago – è un filone di ricerca sulle istituzioni politiche ed economiche e il loro impatto sui processi di sviluppo, crescita e distribuzione della ricchezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lectio del Premio Nobel: "Non nuovo colonialismo ma dinamiche di potere"

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