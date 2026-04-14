Il Nobel Carl Wieman a Ca’ Foscari | lectio magistralis aperta al pubblico

Venerdì 17 aprile, all’Università Ca’ Foscari Venezia, si terrà una lectio magistralis del fisico statunitense Carl Wieman presso il Campus Scientifico di Mestre. L’evento è aperto al pubblico e offre l’opportunità di ascoltare la relazione del premio Nobel su temi legati alla fisica. La partecipazione è libera e rivolta a chiunque sia interessato a conoscere meglio le sue ricerche e il suo lavoro.

Venerdì 17 aprile, all’Università Ca' Foscari Venezia, il fisico statunitense Carl Wieman terrà una Lectio Magistralis aperta alla cittadinanza presso il Campus Scientifico di Mestre. Premio Nobel per la Fisica nel 2001 e professore emerito a Stanford University, Wieman è oggi una delle figure di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Al Righi la lectio magistralis del professor Pierluigi Strippoli: "La medicina è relazione"L'incontro è riuscito ad andare oltre la divulgazione scientifica per trasformarsi in una riflessione profonda sul senso della medicina, della... Patuelli, Lectio magistralis: "Banche, urgente semplificare il dedalo di norme in Ue""Un dedalo di norme, competenze e responsabilità, anche con diverse sovrapposizioni e con ben poca proporzionalità per banche di diversa natura e... Carl Wieman, Premio #Nobel per la Fisica nel 2001 e Professore Emerito di Physics and Education presso la Stanford University, sarà ospite a Ca’ Foscari con una lectio magistralis dal titolo “Taking a scientific approach to science and engineering education”. - facebook.com facebook Carl Wieman, Premio Nobel per la Fisica e docente a @Stanford, terrà una lectio magistralis a Ca' Foscari dal titolo “Taking a scientific approach to science and engineering education”. 17 aprile ore 10:30, Campus Scientifico Registrazione obbligatoria: uni x.com