Iran nuovo malore in carcere per la premio Nobel Mohammadi | trasferita in terapia intensiva cardiologica Va rilasciata

Le condizioni di salute di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace iraniana attualmente detenuta in carcere, sono peggiorate. La donna è stata trasferita in terapia intensiva cardiologica dopo aver accusato un nuovo malore. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le organizzazioni per i diritti umani, che chiedono il suo rilascio immediato. La sua situazione ha attirato l’attenzione internazionale, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Si aggravano le condizioni di salute di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace iraniana attualmente in carcere nel suo Paese. L’attivista di 54 anni è stata trasferita d’urgenza in un ospedale nel nord-ovest dell’Iran dopo un “catastrofico peggioramento” delle sue condizioni di salute. Al momento, come si legge in un post su X della Fondazione a suo nome, “è ricoverata in terapia intensiva cardiologica ” e si chiede “il suo rilascio immediato e incondizionato” per essere affidata alle cure “di un’équipe specializzata”. La famiglia di Mohammadi “ha descritto questo trasferimento come un’azione disperata ‘all’ultimo minuto’ che potrebbe essere tardiva per affrontare le sue esigenze critiche”, prosegue la Fondazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, nuovo malore in carcere per la premio Nobel Mohammadi: trasferita in terapia intensiva cardiologica. “Va rilasciata” Notizie correlate Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace e detenuta in Iran, è ricoverata in terapia intensivaL’attivista iraniana per Narges Mohammadi, vincitrice, nel 2023, del Premio Nobel per la Pace, è stata portata d’urgenza in un ospedale di Zanjan,... Leggi anche: Iran, premio Nobel Mohammadi condannata ad altri 6 anni di carcere Contenuti e approfondimenti La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, incarcerata in Iran, è ricoverata in terapia intensivaNarges Mohammadi, l’attivista iraniana per i diritti umani che nel 2023 vinse il Premio Nobel per la Pace, è stata portata in un ospedale di Zanjan, dove si trovava in carcere, dopo aver perso conosce ... ilpost.it Mohammadi, condizioni di salute peggiorate. Comitato Nobel: Scarcerarla con urgenzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Mohammadi, condizioni di salute peggiorate. Comitato Nobel: 'Scarcerarla con urgenza' ... tg24.sky.it