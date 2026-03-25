Il nome di Thuram continua a circolare come possibile acquisto per la Juventus, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Il giocatore francese ha espresso la volontà di trasferirsi, mentre le trattative per un possibile affare con un altro calciatore sono ancora in corso. La questione riguarda anche l'eventuale presenza del fratello, Khephren, nel progetto della squadra.

Thuram Juventus, i bianconeri restano alla finestra per Marcus. Ma al momento sembra essere difficile vederlo a Torino con il fratello. Il calciomercato della Vecchia Signora entra nel vivo, con le strategie societarie che iniziano a delinearsi tra necessità di bilancio e ambizioni tecniche. Al centro delle riflessioni di esperti e addetti ai lavori c’è il futuro dell’attaccante nerazzurro. Il tema Thuram Juventus è diventato uno dei più caldi nelle ultime ore, alimentato dalle parole di chi conosce bene le dinamiche di calciomercato. A fare il punto della situazione è stato il giornalista Paolo Paganini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram Juventus, il francese resta una suggestione di calciomercato. La volontà del giocatore e le possibilità di vederlo insieme a Khephren

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