Juventus per la porta spunta James Trafford

Nel mercato di gennaio, si fa avanti il nome di James Trafford come possibile sostituto di Di Gregorio tra i pali. La società sta valutando questa opzione e potrebbe annunciare un accordo nelle prossime settimane. Trafford, portiere inglese, attualmente gioca in prestito e ha già accumulato diverse presenze in campionati professionistici. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono dettagli definitivi.

Obiettivo porta: spunta il nome di James Trafford per il dopo-Di Gregorio. Il mercato della Juventus non dorme mai, e dopo aver blindato la difesa con Kalulu e aver puntato le stelle a centrocampo, Cristiano Giuntoli sembra aver acceso i radar su un nuovo profilo per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, per la porta spunta James Trafford Notizie correlate Juventus, spunta l’idea Carnesecchi per la portaLa Juventus guarda a Carnesecchi per la propria porta in vista della prossima stagione. Leggi anche: Brignone: “Vorrei fare un viaggio” Spunta il fidanzato: è James Mbaye