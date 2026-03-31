Colpo di scena Lukaku spunta la Juventus! La rottura con il Napoli è un assist | il piano

Romelu Lukaku è al centro di un’indiscrezione che lo collega alla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società bianconera starebbe considerando l’attaccante ex Napoli come possibile obiettivo per la prossima stagione. La valutazione si sarebbe intensificata dopo che Lukaku non si sarebbe allenato con il Napoli nelle ultime settimane. Al momento, non ci sono comunicati ufficiali da entrambe le parti.

Romelu Lukaku al centro di una clamorosa suggestione bianconera: secondo Tuttosport, la Juventus starebbe valutando l’attaccante del Napoli per l’estate, soprattutto dopo i recenti sviluppi legati alla sua assenza dalla squadra. La Juventus fiuta l’occasione Lukaku: che retroscena. La suggestione bianconera nasce da un dettaglio concreto: il contratto di Lukaku scade nell’estate 2027. Con il rapporto con De Laurentiis deteriorato e il giocatore fermo ai box da settimane, la Juventus vede uno spiraglio. Il club potrebbe sfruttare così il malcontento crescente intorno al belga: Lukaku guadagna cifre importanti e il Napoli non lo lascerà partire a zero tra dodici mesi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Colpo di scena Lukaku, spunta la Juventus! La rottura con il Napoli è un assist: il piano Articoli correlati Leggi anche: Lukaku abbandona il ritiro della nazionale belga: colpo di scena per il Napoli. Lukaku Napoli, il giocatore rompe il silenzio: la verità sulle sue condizioni e sulla possibile rottura con i partenopeidi Redazione JuventusNews24Lukaku Napoli, il belga ha rotto il silenzio raccontando la verità sulle sue condizioni fisiche e anche sul rapporto che... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Scoppia il caso Lukaku, resta in Belgio e non torna a Napoli; Il ritorno e poi il ripensamento, al Napoli scoppia il caso Lukaku; Caso Lukaku: la reazione di Conte; Napoli, colpo di scena Lukaku: l’annuncio del Belgio spiazza tutti!. Lukaku abbandona il ritiro della nazionale belga: colpo di scena per il Napoli.In un clamoroso colpo di scena, Lukaku ha deciso di rinunciare alla convocazione della nazionale belga per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico. Il motivo dietro questa scelta? L’intenzione di m ... napolipiu.com Il direttore Alessandro Sallusti ha visto i sondaggi post referendum. Colpo di scena *Tanto tuonò che alla fine non piovve* x.com PASQUA TRA SOLE E COLPO DI SCENA: PRIMA FREDDO POI OLTRE 20°C Come un vero ribaltone primaverile, il meteo ci prepara a una settimana movimentata! Prima arriva un’irruzione fredda dai Balcani: temperature in calo, piogge sopr - facebook.com facebook