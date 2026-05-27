La Juventus si muove per Fabian Ruiz | contatti avviati con il PSG per il rinnovo del centrocampo

Notizia in breve

La Juventus ha iniziato a parlare con il Paris Saint-Germain per il rinnovo del contratto di Fabian Ruiz. Sono stati aperti dei contatti tra le due società, senza ancora arrivare a un accordo definitivo. La trattativa riguarda il futuro del centrocampista, che attualmente è sotto contratto con il PSG. La società bianconera sta valutando le possibilità di inserire il giocatore nel proprio organico.