La Juventus si muove per Fabian Ruiz | contatti avviati con il PSG per il rinnovo del centrocampo
La Juventus ha iniziato a parlare con il Paris Saint-Germain per il rinnovo del contratto di Fabian Ruiz. Sono stati aperti dei contatti tra le due società, senza ancora arrivare a un accordo definitivo. La trattativa riguarda il futuro del centrocampista, che attualmente è sotto contratto con il PSG. La società bianconera sta valutando le possibilità di inserire il giocatore nel proprio organico.
La Juventus ha avviato i primi contatti esplorativi con la dirigenza del Paris Saint-Germain per valutare la fattibilità del trasferimento a Torino di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo individuato come l’innesto ideale per innalzare il tasso tecnico del reparto mediano in vista della prossima stagione. Come riportato in un approfondimento giornalistico pubblicato dal portale specializzato Calciomercato.com, la società bianconera si è mossa con decisione per raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione contrattuale del calciatore, monitorato con grande attenzione dagli scout del club piemontese per la sua spiccata qualità nel palleggio e per la duttilità tattica che gli permette di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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