La Juventus ha aumentato i contatti con il Paris Saint-Germain riguardo a Fabian Ruiz. Le discussioni si sono fatte più frequenti negli ultimi giorni, con scambi di informazioni tra le due società. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle trattative o eventuali offerte, ma l'interesse per il centrocampista spagnolo sembra essere confermato. La situazione rimane in evoluzione, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

La Juventus ha intensificato i contatti nelle ultime settimane per raccogliere informazioni su Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo attualmente in forza al Paris Saint-Germain, individuato come uno dei profili ideali per rinforzare la linea mediana in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Come rivelato in un’esclusiva della testata specialistica TuttoJuve.com, l’interesse del club bianconero si sta traducendo in dialoghi via via più concreti, sebbene al momento non si possa ancora parlare di un accordo definitivo o di una trattativa in fase avanzata. La dirigenza di Torino apprezza in modo particolare la qualità tecnica, l’esperienza a livello internazionale e l’estrema duttilità tattica dell’ex giocatore del Napoli, caratteristiche ritenute perfette per compiere un salto di qualità nel reparto centrale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Fabian Ruiz nel mirino della Juventus: i contatti con il Paris Saint-Germain entrano nel vivo

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