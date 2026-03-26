Alisson Juventus Spalletti punta il portiere brasiliano | la possibile offerta dei bianconeri e la volontà dell’estremo difensore

Il tecnico della squadra ha manifestato interesse per il portiere brasiliano, considerato tra le opzioni per rinforzare la rosa. La società sta valutando l’eventuale proposta di acquisto, mentre il portiere ha espresso in passato la volontà di valutare nuove opportunità. La trattativa tra le parti è ancora in fase preliminare e non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

Alisson Juventus, il portiere è finito nel mirino di Spalletti per la porta. Il Liverpool non chiude la porta, ma c’è uno scoglio da superare. I dettagli. La Juventus si prepara a una profonda trasformazione tecnica. Il club bianconero punta a ricostruire la propria spina dorsale affidandosi ai fedelissimi di Luciano Spalletti. Secondo un’analisi dettagliata di Tuttosport, i l tecnico toscano starebbe spingendo con forza per portare a Torino i suoi “pretoriani”, ovvero quegli uomini di fiducia capaci di trasmettere istantaneamente le sue idee tattiche in campo e di fare da collante nello spogliatoio. In cima alla lista dei desideri per la porta c’è un profilo di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Articoli correlati Alisson Juve, i bianconeri non mollano: possibile un nuovo tentativo. Le ultimissime sul portiere brasilianodi Redazione JuventusNews24Alisson Juve, possibile in futuro un nuovo tentativo per il portiere brasiliano nonostante il rinnovo con il Liverpool. Alisson Juve, Spalletti in prima linea per convincere il portiere brasiliano: il punto sulla possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Alisson Juve, Luciano Spalletti in prima linea per convincere il brasiliano a trasferirsi in bianconero: il punto sulla... Contenuti e approfondimenti su Alisson Juventus Temi più discussi: Juve, i nodi del futuro: Alisson resta il sogno per la porta; Come cambia il mercato della Juve con o senza Champions; Il Liverpool esercita l'opzione per tenersi Alisson, ma la Juve non molla e ha anche un piano B; Torna Bartesaghi, Spalletti conferma Boga punta? Le probabili della 30ª di Serie A. Juventus, Spalletti punta Alisson e altri due ex RomaIl ciclo in bianconero di Luciano Spalletti è pronto a formalizzarsi sino al 2028. Secondo quanto riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna, la Juventus si prepara ad un'estate di rivoluzione ... fantacalcio.it Pagina 3 | Alisson si può, mossa Rudiger, Pellegrini...: i pretoriani di Spalletti per le certezze JuvePer il calciomercato estivo i bianconeri ragionano su alcune delle vecchie conoscenze del tecnico: questione di feeling e di fiducia ... tuttosport.com #Alisson #Juventus La possibile mossa dei bianconeri - facebook.com facebook (TS) "Juventus, i pretoriani di Spalletti nel mirino: Alisson, Rudiger e Pellegrini" ow.ly/ku1250YyZMV x.com