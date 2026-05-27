La Juventus prepara il ribaltone in attacco | se salta il rinnovo di Vlahovic è pronto un doppio colpo per Spalletti
La Juventus sta valutando un cambio in attacco, con il rinnovo di Vlahovic in bilico. Se non si troverà un accordo, la società ha pronto un doppio colpo per la prossima estate. La strategia mira a rinforzare il reparto offensivo seguendo le richieste del nuovo allenatore, Luciano Spalletti. La decisione arriverà dopo le trattative in corso e le valutazioni sul mercato.
La Juventus pianifica una profonda rifondazione del proprio reparto offensivo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, mossa dalla necessità di soddisfare le precise richieste del tecnico Luciano Spalletti per l’innesto di un centravanti di peso. Come rivelato da un’indiscrezione pubblicata dal quotidiano Tuttosport, l’area tecnica della Continassa si trova costretta a correre ai ripari per risolvere un problema strutturale ereditato dalla sessione invernale di gennaio e aggravato dai rendimenti decisamente deficitari offerti sul campo da Jonathan David e Loïs Openda. Lo stallo nelle trattative per il rinnovo contrattuale di... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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